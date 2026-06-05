В Москве средняя продолжительность жизни превысила 80 лет

По его словам, в столице сейчас живут более 412 тыс. человек старше 80 лет, 58 тыс. москвичей старше 90 лет и около 1 тыс. жителей, перешагнувших вековой юбилей. Господин Филиппов отметил, что рост продолжительности жизни связан не только с развитием медицины, но и с городской средой, образом жизни и вовлечением людей старшего возраста в социальные проекты.