На границе Калининградской области установят современные досмотровые комплексы

Цель — определить оптимальные места для установки инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) на границе и провести совместное совещание с представителями Минтранса и Росгранстроя.
Амельянович проверил работу на шести ключевых таможенных постах региона. Это автомобильные пункты пропуска на границе с Польшей — Багратионовск и Мамоново-2, на границе с Литвой — Чернышевское, железнодорожный пункт Нестеров, а также морские порты Калининград и Балтийск.
В рабочем совещании участвовали директор департамента Минтранса Михаил Кокаев, заместитель руководителя Росгранстроя Дмитрий Бойков, первый заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления Сергей Сенько и начальник Калининградской областной таможни Денис Партоменко.
Участники проанализировали текущую инфраструктуру Багратионовска, Мамоново-2 и Нестерова и определили наиболее приемлемые решения по установке современных портальных инспекционно-досмотровых комплексов и весогабаритных систем. Дальнейшие мероприятия для обеспечения работы этих пунктов пропуска будут прорабатываться в рамках «дорожных карт».
В регионе деятельности Калининградской областной таможни расположен 21 международный пункт пропуска. Однако фактическое перемещение товаров, транспорта и граждан сейчас идёт только через четыре автомобильных, четыре железнодорожных, один морской и один воздушный пункт. Оснащение их современной техникой — часть планомерной работы по усилению контроля и ускорению досмотра.