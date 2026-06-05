На границе Калининградской области установят современные досмотровые комплексы

В регионе деятельности Калининградской областной таможни расположен 21 международный пункт пропуска. Однако фактическое перемещение товаров, транспорта и граждан сейчас идёт только через четыре автомобильных, четыре железнодорожных, один морской и один воздушный пункт. Оснащение их современной техникой — часть планомерной работы по усилению контроля и ускорению досмотра.