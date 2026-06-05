В Сланцах Ленинградской области построили филиал центра занятости

Строительство филиала центра занятости населения завершили в городе Сланцы Ленинградской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по строительству региона.
Новый филиал разместился в одном здании с центром соцзащиты. Перед вводом в эксплуатацию внутри оборудуют зоны ожидания, индивидуальной работы, цифровых сервисов, детский уголок, кабинеты для групповых занятий и психолога, комнаты отдыха и приема пищи.
«Рассчитываем, что после открытия эффективность трудоустройства жителей через центр занятости вырастет до 70%», — отметил вице-губернатор Ленинградской области по вопросам строительного комплекса и ЖКХ Евгений Барановский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.