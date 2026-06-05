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Магнитные бури из-за корональной дыры на Солнце ожидаются на Земле 11−12 июня

Магнитные бури в связи с образованием корональной дыры на Солнце прогнозируются на Земле 11−12 июня. Об этом предупредили ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Магнитные бури в связи с образованием корональной дыры на Солнце прогнозируются на Земле 11−12 июня. Об этом предупредили ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

— 11−12 июня будет буря от корональной дыры. Но дальше пока совсем зеленая дорога, — говорится в Telegram-канале лаборатории.

Вспышка, близкая к самому высокому классу Х, произошла на Солнце утром 3 июня, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Ученые уточнили, что зафиксировали выброс энергии продолжительностью 27 минут.

Ранее научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Константина Циолковского Александр Алексеев рассказал, что к 2030 году ожидается достижение минимума солнечной активности.

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Первого МГМУ имени Сеченова Ульяна Махова заявила, что влияние магнитных бурь на самочувствие человека индивидуально и зависит от ряда факторов, среди которых особое значение имеют стресс, усталость и имеющиеся заболевания.