Магнитные бури из-за корональной дыры на Солнце ожидаются на Земле 11−12 июня

Магнитные бури в связи с образованием корональной дыры на Солнце прогнозируются на Земле 11−12 июня. Об этом предупредили ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
— 11−12 июня будет буря от корональной дыры. Но дальше пока совсем зеленая дорога, — говорится в Telegram-канале лаборатории.
Вспышка, близкая к самому высокому классу Х, произошла на Солнце утром 3 июня, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Ученые уточнили, что зафиксировали выброс энергии продолжительностью 27 минут.
Ранее научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Константина Циолковского Александр Алексеев рассказал, что к 2030 году ожидается достижение минимума солнечной активности.
Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Первого МГМУ имени Сеченова Ульяна Махова заявила, что влияние магнитных бурь на самочувствие человека индивидуально и зависит от ряда факторов, среди которых особое значение имеют стресс, усталость и имеющиеся заболевания.