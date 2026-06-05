Теперь перевоспитывают «избалованных родителей»: что известно о фильме «Холоп 3»

Съемки третьей части проходили в Москве и Турции. Павел Прилучный, исполнивший роль Бориса Вяземского, рассказал, что с самого начала, еще на читках сценария, у съемочной команды и актеров возникло ощущение, что они знают друг друга очень давно. По его словам, ситуацию, когда между людьми сразу же возникает человеческий и профессиональный контакт, можно сравнить с магией. При этом он отметил, что с Кристиной Асмус он знаком уже давно, так как они вместе учились у одного мастера.