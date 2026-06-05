Прокуратура вступилась за иловлинского учителя, оставшуюся без пенсии

Право педагога на досрочную пенсию отстояла в суде прокуратура Иловлинского района, сообщает пресс-служба ведомства в Волгоградской области.
53-летняя учительница обратилась в Соцфонд, чтобы выйти на пенсию досрочно. Такое право ей дает закон и трудовой стаж. Однако в СФР женщине отказали, не принимая в зачет 10 лет трудового стажа, в которые она трудилась заместителем директора и одновременно учителем русского языка — с 2003 по 2019 годы. По мнению специалистов СФР педагог не выработала норму рабочего времени, обязательную для ставки зарплаты. К тому же работодатель не указал несколько деталей в организационных документах.
Однако определения объема выполненной работы и не требовалось, так как учитель трудилась в сельской местности, а за технические ошибки в документах работодателя работник вины не несет. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием обязать Соцфонд включить эти 10 лет в трудовой стаж женщины. Суд встал на сторону прокуратуры и педагога.
А ранее прокуратура Иловлинского района добилась компенсации от местной администрации для ребенка, искусанного бездомной собакой.