Прокуратура вступилась за иловлинского учителя, оставшуюся без пенсии

53-летняя учительница обратилась в Соцфонд, чтобы выйти на пенсию досрочно. Такое право ей дает закон и трудовой стаж. Однако в СФР женщине отказали, не принимая в зачет 10 лет трудового стажа, в которые она трудилась заместителем директора и одновременно учителем русского языка — с 2003 по 2019 годы. По мнению специалистов СФР педагог не выработала норму рабочего времени, обязательную для ставки зарплаты. К тому же работодатель не указал несколько деталей в организационных документах.