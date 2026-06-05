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Власти Ростовской области планируют газифицировать более 220 населенных пунктов

Юрий Слюсарь и глава Газпрома обсудили новые планы газификации региона.

Источник: Комсомольская правда

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и глава Газпрома Алексей Миллер обсудили новые планы газификации региона. Об этом глава Дона написал в своих социальных сетях.

Стороны договорились продолжить подключение к сетям больниц и школ.

— За последние пять лет на Дону газифицировано 114 населенных пунктов. На ближайшие пять лет планируется газификация еще более 220, — написал Юрий Слюсарь.

Напомним, на форуме донские власти также договорились о реализации других крупных проектов. В развитие связи и цифровых технологий в Ростовской области инвестируют более двух миллиардов рублей.

Соглашения подписали с двумя телекоммуникационными компаниями. Специалисты намерены обеспечить качественным интернетом удаленные территории. Дополнительно в регионе будут развивать систему «Безопасный город» и интеллектуальные транспортные сети.

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