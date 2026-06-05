В Чебоксарском округе Чувашии ликвидируют свалку

Несанкционированное место накопления отходов уберут в деревне Вурманкасы в Чувашии, сообщили в администрации Чебоксарского округа. Охрана окружающей среды — одна из приоритетных задач нацпроекта «Экологическое благополучие».
Подрядная организация уже приступила к уборке свалки, которая образовалась на улице Приволжской. Этот участок долгое время оставался одной из острых экологических точек округа: туда регулярно свозили мусор как местные, так и жители соседних населенных пунктов.
В администрации округа напомнили, что складирование отходов в неположенных местах — это не просто нарушение административного законодательства. В первую очередь подобные действия вредят окружающей среде. От мусора портятся почва, реки и озера, страдают растения и животные.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.