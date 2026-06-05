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Татьяна Догилева рассказала, почему не живёт с единственной дочерью

Актриса Татьяна Догилева родила дочь, которая выросла и стала тоже актрисой. Впрочем, даже взрослые дети не сразу покидают отчим дом, живя с родителями. Но, кажется, это не случай Екатерины. Где сейчас проживает 31-летняя Екатерина, звездная мама рассказала журналистам.

Актриса Татьяна Догилева родила дочь, которая выросла и стала тоже актрисой. Впрочем, даже взрослые дети не сразу покидают отчим дом, живя с родителями. Но, кажется, это не случай Екатерины. Где сейчас проживает 31-летняя Екатерина, звездная мама рассказала журналистам.