Татьяна Догилева рассказала, почему не живёт с единственной дочерью

Актриса Татьяна Догилева родила дочь, которая выросла и стала тоже актрисой. Впрочем, даже взрослые дети не сразу покидают отчим дом, живя с родителями. Но, кажется, это не случай Екатерины. Где сейчас проживает 31-летняя Екатерина, звездная мама рассказала журналистам.