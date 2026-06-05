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Актриса Валентина Игнатьева скончалась на 78-м году жизни

Российская актриса и певица Ирина Игнатьева скончалась в четверг, 4 июня, в возрасте 77 лет от остановки сердца. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил ее сын Иван Корешков.

Российская актриса и певица Ирина Игнатьева скончалась в четверг, 4 июня, в возрасте 77 лет от остановки сердца. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил ее сын Иван Корешков.

— Установленная причина смерти — остановка сердца, это случилось внезапно, — рассказал мужчина.

Церемония прощания с артисткой состоится в воскресенье, 7 июня, в 12:00 в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве. После этого ее похоронят на Ястребковском кладбище, передает РИА Новости.

Ирина Игнатьева родилась 15 января 1949 года в городе Калинине. Она окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства и Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Позднее артистка стала солисткой Государственного эстрадного оркестра РСФСР под управлением Леонида Утесова.

Дебют Игнатьевой в кинематографе состоялся в 1977 году — она снялась в эпизодической роли в фильме Алексея Очкина «Гонки без финиша». Певица приобрела широкую популярность благодаря ролям в таких лентах, как «Бархатный сезон», «Мнимый больной», «Голова классика».