Главное в третий день ПМЭФ-2026 для регионов Черноземья

Делегация Курской области за три дня работы на форуме заключила как минимум 15 соглашений на общую сумму не менее 68 млрд руб. Так, губернатор Александр Хинштейн договорился с госкорпорацией ВЭБ.РФ о создании комплекса по обращению с ТКО за 16,8 млрд руб. Уточняется, что на объекте будет создано не менее 450 рабочих мест к 2030 году.