Председатель КОСАР: калининградский Градсовет ни за что уже не отвечает

«То есть вот такая схема: на Градсовете, как правило, мы обсуждаем конечный результат вот этого всего весьма длительного процесса. То есть проект отдельно взятого здания, либо группы зданий. Последнее реже. Обычно рассматривается одно здание. Градосовет, к сожалению, никак не влияет ни на разработку Генеральных планов, ни на планирование закладываемых в них параметров, ни на разработку, принятие и утверждение Правил землепользования и застройки, а также проектов планировки территорий. И если вы посмотрите положение, то вообще-то все решения Градостроительного совета имеют рекомендательный характер. Это написано в положении, которое ещё в 2018 году было принято и действует по сей день. В него вот вносятся какие-то там изменения, дополнения, но решения градостроительного совета имеют рекомендательный характер», — пояснил Ли.