Председатель КОСАР: калининградский Градсовет ни за что уже не отвечает

Архитекторы, входящие в состав Архитектурно-градостроительного совета Калининградской области, не могут отвечать за облик Калининграда и остальных муниципалитетов региона, так как у них нет доступа к разработке Генплана и ПЗЗ. Об этом «Новому Калининграду» сообщил председатель Калининградского регионального отделения Союза архитекторов России Игорь Ли.
«То есть вот такая схема: на Градсовете, как правило, мы обсуждаем конечный результат вот этого всего весьма длительного процесса. То есть проект отдельно взятого здания, либо группы зданий. Последнее реже. Обычно рассматривается одно здание. Градосовет, к сожалению, никак не влияет ни на разработку Генеральных планов, ни на планирование закладываемых в них параметров, ни на разработку, принятие и утверждение Правил землепользования и застройки, а также проектов планировки территорий. И если вы посмотрите положение, то вообще-то все решения Градостроительного совета имеют рекомендательный характер. Это написано в положении, которое ещё в 2018 году было принято и действует по сей день. В него вот вносятся какие-то там изменения, дополнения, но решения градостроительного совета имеют рекомендательный характер», — пояснил Ли.
Ли считает, что калининградские архитекторы уже многие годы не могут влиять на высотность и плотность застройки, а отвечают в лучшем случае за цвет штукатурки на фасадах зданий.