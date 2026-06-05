Возле Рыбной деревни в Калининграде временно сдвинут трамвайные остановки

Подрядчик приступит к обустройству новых остановок во вторник, 9 июня. «Для обеспечения безопасности при строительстве платформ, площадок ожидания, монтаже павильонов и ограждения остановки трамваев № 3 и 5 “Рыбная деревня” и “Набережная Ветеранов” направлением из центра будет сдвинуты на 30−40 метров по ходу движения с установкой временных знаков», — рассказали в администрации.