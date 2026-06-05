Возле Рыбной деревни в Калининграде временно сдвинут трамвайные остановки. Изменения связаны с обустройством четырёх новых павильонов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Подрядчик приступит к обустройству новых остановок во вторник, 9 июня. «Для обеспечения безопасности при строительстве платформ, площадок ожидания, монтаже павильонов и ограждения остановки трамваев № 3 и 5 “Рыбная деревня” и “Набережная Ветеранов” направлением из центра будет сдвинуты на 30−40 метров по ходу движения с установкой временных знаков», — рассказали в администрации.
На остановках обустроят приподнятые площадки и уложат на них плитку. Там также поставят стеклянные павильоны со скамейками и ограждения.
Работы выполнит ООО «Фаворит-Балт» за 38,4 миллиона рублей. Позже подрядчик приступит к устройству посадочных платформ на остановке «Универсам “Московский”» и «Областная филармония» на Багратиона. Работы должны завершить до 17 сентября.
В 2025 году в Калининграде обновили три трамвайных остановочных пункта — «9 Апреля», «Областная больница» и «Историко-художественный музей». Там появились приподнятые платформы и павильоны. Работы выполняла компания «Фаворит-Балт» за 16 миллионов рублей.