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В день матча футбольной сборной России в Калининграде начнут ремонтировать остановки в окрестностях стадиона

До 17 сентября власти планируют переделать 4 платформы.

Источник: Клопс.ru

9 июня, когда на главной арене Калининграда пройдёт футбольный матч между сборными России и Тринидада и Тобаго, городские власти планируют начать ремонт всех трамвайных остановок на ул. Октябрьской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Для обеспечения безопасности при строительстве платформ, площадок ожидания, монтаже павильонов и ограждения остановки трамваев № 3 и 5 “Рыбная деревня” и “Набережная Ветеранов” направлением из центра будет сдвинуты на 30−40 метров по ходу движения с установкой временных знаков», — уточнили в городской администрации.

До 17 сентября подрядчик должен завершить работы не только на Острове, но и сделать две платформы на остановках «Универсам “Московский” и “Областная филармония” на ул. Багратиона.

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