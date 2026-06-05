В день матча футбольной сборной России в Калининграде начнут ремонтировать остановки в окрестностях стадиона

9 июня, когда на главной арене Калининграда пройдёт футбольный матч между сборными России и Тринидада и Тобаго, городские власти планируют начать ремонт всех трамвайных остановок на ул. Октябрьской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.