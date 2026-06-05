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В Анапе сотрудники отеля обучились бережливым технологиям

Они узнали о системе 5С, научились находить узкие места и способы их устранения.

Сотрудники отеля «Мореми» в Анапе прошли обучение бережливым технологиям, сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края. Такая работа соответствует целям федпроекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее была сформирована рабочая группа из четырех человек — лидеров, отвечающих за улучшение качества сервиса на своих участках. Совместно с экспертом регионального центра компетенций они задали вектор изменений.

В ходе тренингов участники познакомились с основами бережливого производства, изучили систему 5С и реализацию проектов по улучшениям. На конкретных отраслевых примерах рабочая группа поняла, как применять 5С, и выбрала пилотные участки для внедрения инструментов. Эксперт также провела тренинги по картированию и производственному анализу: участники научились описывать процессы, находить узкие места и потери, а также оперативно выявлять и решать проблемы для повышения качества сервиса.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.