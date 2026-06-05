В Анапе сотрудники отеля обучились бережливым технологиям

В ходе тренингов участники познакомились с основами бережливого производства, изучили систему 5С и реализацию проектов по улучшениям. На конкретных отраслевых примерах рабочая группа поняла, как применять 5С, и выбрала пилотные участки для внедрения инструментов. Эксперт также провела тренинги по картированию и производственному анализу: участники научились описывать процессы, находить узкие места и потери, а также оперативно выявлять и решать проблемы для повышения качества сервиса.