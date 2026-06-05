Мошенники вернулись к одной из страх схем обмана: как не стать их жертвой

Если дозвониться до родственника не удалось, доцент рекомендует связаться с другими членами семьи или друзьями, чтобы подтвердить или опровергнуть тревожную новость. Специалист также советует попытаться задать собеседнику вопрос, ответ на который знает только настоящий родственник. Щербаченко добавил, что переписку с мошенниками ни в коем случае нельзя удалять: скриншоты и сообщения помогут полиции в поиске преступников. После этого он советует заблокировать аккаунт злоумышленника в мессенджере и отправить на него жалобу.