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«Россия — на первом месте»: покинувший страну журналист сделал признание

Журналист Александр Плющев, внесенный Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, заявил, что хотел бы вернуться в Россию.

Журналист Александр Плющев, внесенный Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, заявил, что хотел бы вернуться в Россию. Об этом он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру, который также включен в реестр иноагентов.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении, Плющев* признал, что такое желание у него есть. При этом он отметил, что за время жизни за пределами страны сумел адаптироваться к новым условиям и не испытывал критических трудностей из-за отъезда.

По словам журналиста, главным препятствием для возвращения остаются опасения, связанные с собственной свободой и безопасностью. Он подчеркнул, что в иной ситуации был бы готов рассмотреть возможность переезда обратно.

Во время беседы Кучер** также спросил собеседника, какую страну тот выбрал бы для проживания. Плющев* ответил, что именно Россия находится для него на первом месте среди возможных вариантов.

Интервью было опубликовано на платформе YouTube. В ходе разговора журналист рассуждал о жизни после отъезда из России, личных приоритетах и отношении к возможности возвращения на родину.

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* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

** Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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