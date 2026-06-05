Актера серии фильмов «Бетховен» Джо Пихлера не могут найти уже 20 лет

В январе 2006 года американский актер Джо Пихлер, известный по участии в третьей и четвертой частях серии фильмов «Бетховен», перестал выходить на связь. В пятницу, 5 июня, ему исполнилось бы 39 лет, но полицейские так и не смогли выяснить, что произошло с подростком.