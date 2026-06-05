Актера серии фильмов «Бетховен» Джо Пихлера не могут найти уже 20 лет

В январе 2006 года американский актер Джо Пихлер, известный по участии в третьей и четвертой частях серии фильмов «Бетховен», перестал выходить на связь. В пятницу, 5 июня, ему исполнилось бы 39 лет, но полицейские так и не смогли выяснить, что произошло с подростком.
Утром 5 января актер позвонил одному из приятелей. Подросток показался ему взволнованным и, по словам его друга, плакал. В конце беседы Пихлер пообещал перезвонить через час, но так и не сделал это.
Спустя несколько дней его серебристый автомобиль Toyota Corolla обнаружили брошенным вблизи дома. В машине обнаружили записку, в которой Пихлер писал, что хотел бы быть лучшим старшим братом для своей семьи. Кроме того, он попросил передать некоторые личные вещи младшему брату.
Следователи не исключили версию самоубийства, но родственники юноши категорически не согласились с ней, передает Starhit.
23 мая СМИ сообщили, что канадские правоохранители обнаружили останки актера Стюарта Маклина, известного по роли в сериале Netflix «Вирджин Ривер». На момент смерти артисту было 45 лет.