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36-метровую башню-аттракцион начали собирать в парке Волгограда

Специалисты монтируют колонны семейного развлечения вдоль главной аллеи ЦПКиО.

В Центральном парке культуры и отдыха областного центра специалисты начали собирать 36-метровую башню нового аттракциона. Деталями процесса поделились сотрудники парка.

Вдоль центральной аллеи подрядчики уже смонтировали две секции опорной колонны и корону аттракциона. Общий вес собранных конструкций около 22,5 тонн. Они станут частью башни свободного падения, получившей название «Прыжок в небо». После окончания сборки аттракцион в обязательном порядке пройдет технические испытания. А волгоградцам и гостя города он станет доступен после получения акта технического освидетельствования и свидетельства о государственной регистрации.

На новом развлекательном объекте посетители смогут испытать себя на прочность всей семьей — он рассчитан на 16 пассажиров за одну поездку. При этом пассажиры аттракциона будут не только подниматься вверх и опускаться, но и крутиться вокруг вместе со всей башней.

А ранее сотрудники парка поделились программой подготовленной для гостей на июнь.