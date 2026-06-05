36-метровую башню-аттракцион начали собирать в парке Волгограда

На новом развлекательном объекте посетители смогут испытать себя на прочность всей семьей — он рассчитан на 16 пассажиров за одну поездку. При этом пассажиры аттракциона будут не только подниматься вверх и опускаться, но и крутиться вокруг вместе со всей башней.