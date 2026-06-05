36-метровую башню-аттракцион начали собирать в парке Волгограда

В Центральном парке культуры и отдыха областного центра специалисты начали собирать 36-метровую башню нового аттракциона. Деталями процесса поделились сотрудники парка.
Вдоль центральной аллеи подрядчики уже смонтировали две секции опорной колонны и корону аттракциона. Общий вес собранных конструкций около 22,5 тонн. Они станут частью башни свободного падения, получившей название «Прыжок в небо». После окончания сборки аттракцион в обязательном порядке пройдет технические испытания. А волгоградцам и гостя города он станет доступен после получения акта технического освидетельствования и свидетельства о государственной регистрации.
На новом развлекательном объекте посетители смогут испытать себя на прочность всей семьей — он рассчитан на 16 пассажиров за одну поездку. При этом пассажиры аттракциона будут не только подниматься вверх и опускаться, но и крутиться вокруг вместе со всей башней.
А ранее сотрудники парка поделились программой подготовленной для гостей на июнь.