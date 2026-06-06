Яркие и харизматичные. Итоги конкурса «Миссис Иркутск 38» 2026

В Иркутске выбрали самых красивых женщин региона. Завершился девятый ежегодный конкурс красоты «Миссис Иркутск 38». За победу боролись 15 талантливых и харизматичных женщин. Параллельно с основным голосованием на сайте irk.aif.ru проходило народное голосование за приз зрительских симпатий.
Итоги конкурса «Миссис Иркутск 38» 2026: победительницы.
Финал конкурса состоялся 31 мая. В этот день стало известно, кто из красавиц стал победительницей «Миссис Иркутск 38».
«Это был путь длиной в полтора месяца: недели репетиций, мастер-классов, фотосессий. Каждая участница проделала колоссальную работу над собой, доказав, что современная женщина способна на всё. Все наши леди — воплощение грации, интеллекта и сибирского характера», — рассказала руководитель продюсерского центра Екатерина Чопей.
Главные титулы:
Гран-при «Миссис Иркутск 38» в номинации «Фотомодель» — Анна Багаева;
Гран-при «Миссис Иркутск 38» — Нина Виноградова;
«Миссис Сибирь» — Анастасия Семеней;
«Миссис Иркутская область» — Ксения Бурлакова;
Первая вице «Миссис Иркутск 38» — Ольга Годованюк;
Первая вице «Миссис Иркутск 38» в номинации «Фотомодель» — Екатерина Самонина;
Вторая вице «Миссис Иркутск 38» — Каримова Екатерина;
Вторая вице «Миссис Иркутск 38» в номинации «Фотомодель» — Ольга Синютина;
Третья вице «Миссис Иркутск 38» — Светлана Островерхова;
Третья вице «Миссис Иркутск 38» в номинации «Фотомодель» — Анна Якимова.
Десять финалисток представят Иркутскую область на двух всероссийских конкурсах в Москве. Они продолжат борьбу за звание самой красивой женщины России вместе с представительницами других регионов.
Итоги конкурса «Миссис Иркутск 38» 2026: приз зрительских симпатий.
На сайте irk.aif.ru в общей сложности за участниц проголосовали 15 498 раз. И мы готовы объявить имена участниц, набравших больше всех голосов на сайте.
Первое место в голосовании заняла Ольга Годованюк. За неё проголосовали 27% читателей — это 7080 человек. Ольга — эксперт по здоровью, предприниматель, жена и мама юной гимнастки. Её жизнь — это поиск баланса между заботой о себе и повседневной суетой. Главные опоры Ольги — семья, вокал и спорт.
Второе место в голосовании взяла Ольга Синютина — её поддержали 26% читателей, 6978 человек. Победительница — косметолог и мама троих детей. Для неё материнство — это ответственность, внутренняя сила и умение держать баланс между семьёй и собственным развитием. Её главные ценности — семья, честность и саморазвитие.
Третье место досталось Анастасии Семеней. За неё проголосовали 16%, 4380 человек. Она мастер по наращиванию и ламинированию ресниц, мама троих детей. Анастасия учится создавать контент, монтирует видео с помощью нейросетей и делает первые шаги в блогинге.