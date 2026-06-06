Яркие и харизматичные. Итоги конкурса «Миссис Иркутск 38» 2026

Первое место в голосовании заняла Ольга Годованюк. За неё проголосовали 27% читателей — это 7080 человек. Ольга — эксперт по здоровью, предприниматель, жена и мама юной гимнастки. Её жизнь — это поиск баланса между заботой о себе и повседневной суетой. Главные опоры Ольги — семья, вокал и спорт.