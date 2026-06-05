Глава Positive Technologies указал на недостаточную защищенность малого бизнеса от киберугроз

Эксперт отметил, что средний промежуток времени между обнаружением уязвимости и ее эксплуатацией сократился с нескольких дней до часов. С использованием искусственного интеллекта оно будет еще меньше, и потенциальному хакеру не нужно будет иметь специальных навыков для взлома. По мнению главы Positive Technologies, с появлением новой технологии возникнет и новый класс решений. «Уже сейчас начинают говорить об LLM-файрволах, скоро подоспеет регуляторика. Насколько большим будет новый класс решений, пока неизвестно. Тут больше вопрос к бизнесу, насколько эта технология покажет свою эффективность», — заявил господин Новиков.