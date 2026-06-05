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Политолог Коктыш: Зеленский пытается спасти себя письмом Путину

Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является попыткой перехвата внутриполитической повестки. На это указывает стиль письма, который предназначен для внутренней аудитории, а не внешней. Такое мнение в пятницу, 5 июня, выразил профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является попыткой перехвата внутриполитической повестки. На это указывает стиль письма, который предназначен для внутренней аудитории, а не внешней. Такое мнение в пятницу, 5 июня, выразил профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Он отметил, что любой кандидат в президенты Украины, который будет говорить о мирном соглашении с Россией, «автоматически его вышибает» в случае проведения выборов в стране.

— Он навязывает свою кандидатуру на переговоры. Это же часть персонального политического выживания. А дальше, повторюсь, надо задать себе вопрос: готовы ли мы вести переговоры с террористом, захватившим государство, превратившим его в террористическое образование и не имеющим никаких легитимных оснований это государство представлять? — подчеркнул эксперт в беседе с радио «КП».

Ранее в ответ на письмо Зеленского Владимир Путин заявил, что нужно не бояться идти на выборы и действовать в рамках основного закона. Он подчеркнул, что действия главы государства вне конституции страны считаются узурпацией власти.