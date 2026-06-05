Политолог Коктыш: Зеленский пытается спасти себя письмом Путину

— Он навязывает свою кандидатуру на переговоры. Это же часть персонального политического выживания. А дальше, повторюсь, надо задать себе вопрос: готовы ли мы вести переговоры с террористом, захватившим государство, превратившим его в террористическое образование и не имеющим никаких легитимных оснований это государство представлять? — подчеркнул эксперт в беседе с радио «КП».