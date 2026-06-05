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Семьи участников СВО в Ростовской области могут получить помощь по вопросам ЖКХ

Госжилинспекция Ростовской области помогла семьям бойцов СВО решить проблемы со светом.

Источник: Комсомольская правда

Семьи участников специальной военной операции могут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам коммунальных услуг в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

— Мы с особым вниманием относимся к жалобам семей тех, кто защищает интересы нашей страны. Каждое такое обращение находится на особом контроле, — заявила руководитель областной Госжилинспекции Юлия Брюховецкая.

Специалисты консультируют родственников военнослужащих с 2022 года. В начале текущего года за поддержкой обратились четыре семьи из Ростова-на-Дону, Шахт и Белокалитвинского района. Инспекторы помогли дончанам разобраться в спорных ситуациях.

Чаще всего люди жаловались на некачественное отопление и перебои в подаче электроэнергии. Ведомство рассмотрело все заявки и направило подробные разъяснения по каждой проблеме. Детали программы доступны на портале правительства.

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