Больше 3,2 тыс юных волгоградцев с ОВЗ отправят в летние лагеря

В регионе этим летом для более чем 3,2 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья на каникулы организованы особенные смены в оздоровительных лагерях и выделены путевки в санатории, сообщает администрация Волгоградской области.
Часть ребят — 439 человек — станут участниками особых смен на базе 21 школы, еще около двух тысяч отправятся в загородные лагеря, а 785 детей поедут поправлять здоровье в санаториях по путёвкам «Мать и дитя».
По данным комитета образования и науки региона, всего организуют 220 инклюзивных смен. Каждая продлится от 18 до 21 дня. В программах таких смен предусмотрено оздоровление, познавательные занятия, экскурсии, игры и беседы с людьми разных профессий. Так, в лагере «Лукоморье» при школе‑интернате «Надежда» для детей открыли сразу несколько направлений — от спортивных занятий и психологической поддержки до творческих встреч и экскурсий. Здесь обустроили уголки для настольных игр и свободного творчества, каждый день устраивают подвижные забавы, закаливающие процедуры и мастер‑классы.
А в Красноярской школе‑интернате стартовала профильная смена Движения Первых: подростки учатся оформлять отрядные стенгазеты, снимают видеоролик «Поздравление солдату». В лагере «Непоседы» при Волжской школе № 1 провели увлекательный квест «Безопасное лето». Воспитанники дневного лагеря Волгоградского центра дистанционного обучения детей‑инвалидов встретились с творческим клубом «Муза» — вместе они дали старт летнему проекту, посвящённому Году единства народов России. А в Среднеахтубинской школе‑интернате идёт смена «Планета детства» — с весёлыми конкурсами и познавательными викторинами. Во всех мероприятиях помогают волонтёры.
В общей сложности в летних лагерях региона — загородных, пришкольных, спортивно‑оздоровительных — отдохнут порядка 92 тысяч школьников. Их примут 652 оздоровительные организации, в том числе 29 загородных лагерей и санаторно‑курортные учреждения. А пришкольные лагеря уже посещают 16 тысяч школьников-волгоградцев.