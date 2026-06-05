Больше 3,2 тыс юных волгоградцев с ОВЗ отправят в летние лагеря

По данным комитета образования и науки региона, всего организуют 220 инклюзивных смен. Каждая продлится от 18 до 21 дня. В программах таких смен предусмотрено оздоровление, познавательные занятия, экскурсии, игры и беседы с людьми разных профессий. Так, в лагере «Лукоморье» при школе‑интернате «Надежда» для детей открыли сразу несколько направлений — от спортивных занятий и психологической поддержки до творческих встреч и экскурсий. Здесь обустроили уголки для настольных игр и свободного творчества, каждый день устраивают подвижные забавы, закаливающие процедуры и мастер‑классы.