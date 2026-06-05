В «Сколково» назвали рынок долголетия одним из крупнейших в мире

Она также предупредила о риске «мусорных технологий» и ложных обещаний в сфере долголетия. По словам госпожи Велдановой, Центр развития здравоохранения «Сколково» начал исследование рынков, стратегий и нарративов в этой области, чтобы структурировать подход к индустрии и отделить реальные решения от маркетинговых обещаний.