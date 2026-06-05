Лукашенко заявил, что Белоруссию нужно уберечь от «вражьей морды»

— Читаю отчеты наших разведчиков. Докладывают: поехали наши беглые (белорусские оппозиционеры — прим. «ВМ»). Цитата дословно — заявила украинцам: «У нас есть что вам предложить — это наши белорусы». То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать на Украину? Мы что, хотим мясным фаршем там быть? — заявил белорусский лидер.