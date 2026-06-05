Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что Белоруссию нужно уберечь от «вражьей морды»

Белоруссия нуждается в мире и спокойствии, поэтому ее необходимо всеми силами уберечь от «вражьей морды». Об этом в пятницу, 5 июня, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Белоруссия нуждается в мире и спокойствии, поэтому ее необходимо всеми силами уберечь от «вражьей морды». Об этом в пятницу, 5 июня, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Политик рассказал, что ему постоянно приходится думать над вопросом «как все сохранить». Он отметил, что в случае если не держать эту ситуацию на контроле, противник «влезет, все перекрошит и переломает».

— Читаю отчеты наших разведчиков. Докладывают: поехали наши беглые (белорусские оппозиционеры — прим. «ВМ»). Цитата дословно — заявила украинцам: «У нас есть что вам предложить — это наши белорусы». То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать на Украину? Мы что, хотим мясным фаршем там быть? — заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что граждане Белоруссии не должны идти «(воевать за чужую волю — прим. “ВМ”)», поскольку «мы этого не хотим», передает БелТа.

31 мая Александр Лукашенко заявил, что белорусских солдат на территории Украины не было и не будет. Он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский агрессивно высказывается в адрес Минска, поскольку к этому его подталкивают европейские политики.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше