Лукашенко заявил, что Белоруссию нужно уберечь от «вражьей морды»

Белоруссия нуждается в мире и спокойствии, поэтому ее необходимо всеми силами уберечь от «вражьей морды». Об этом в пятницу, 5 июня, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Политик рассказал, что ему постоянно приходится думать над вопросом «как все сохранить». Он отметил, что в случае если не держать эту ситуацию на контроле, противник «влезет, все перекрошит и переломает».
— Читаю отчеты наших разведчиков. Докладывают: поехали наши беглые (белорусские оппозиционеры — прим. «ВМ»). Цитата дословно — заявила украинцам: «У нас есть что вам предложить — это наши белорусы». То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать на Украину? Мы что, хотим мясным фаршем там быть? — заявил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что граждане Белоруссии не должны идти «(воевать за чужую волю — прим. “ВМ”)», поскольку «мы этого не хотим», передает БелТа.
31 мая Александр Лукашенко заявил, что белорусских солдат на территории Украины не было и не будет. Он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский агрессивно высказывается в адрес Минска, поскольку к этому его подталкивают европейские политики.