FIFA расширит применение ИИ для борьбы с оскорблениями в соцсетях

Технология сканирует комментарии по 30 тыс. ключевых слов и скрывает расистские, гомофобные, женоненавистнические и прочие агрессивные комментарии менее чем за две секунды. При этом автор оскорбления по-прежнему видит свое сообщение, но не знает, что оно скрыто от других и передано в службу безопасности. Нарушителям могут запретить покупать билеты на матчи FIFA или посещать стадионы клубов.