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Сборная России крупно обыграла Буркина-Фасо в товарищеском матче

Национальная команда России по футболу одержала разгромную победу над сборной Буркина-Фасо.

Источник: Аргументы и факты

Сегодня, 5 июня, состоялся товарищеский матч между национальными сборными России и Буркина-Фасо. Встреча на «Волгоград Арене» завершилась победой россиян с результатом 3:0.

На 15-й минуте счёт открыл нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев дальним ударом. На 20-й минуте преимущество удвоил хавбек «Атланты» Алексей Миранчук.

В концовке первого тайма игрок сборной Буркина-Фасо Мухамади Ведраого был удалён за фол на Максиме Глушенкове.

На 73-й минуте защитник «Ростова» Илья Вахания довёл счёт до крупного и установил окончательный результат — 3:0.

Во вторник, 9 июня, подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с национальной командой Тринидад и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «РосТех Арена» в Калининграде, стартовый свисток прозвучит в 20:00 (мск).

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