Актриса Федосеева-Шукшина впервые за долгое время появилась в эфире

Женщина призналась, что до сих пор не простила своей внучке Анне то, что та продала ее квартиру в Санкт-Петербурге стоимостью девять миллионов рублей. Артистка называет город Ленинградом и любимым местом на планете, отмечая, что там похоронены ее родные.