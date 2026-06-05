Актриса Федосеева-Шукшина впервые за долгое время появилась в эфире

Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина впервые за долгое время появилась на телеэкранах. Она дала интервью для программы «Прямой эфир» на канале «Россия», в котором рассказала о том, что происходит в ее семье.
Женщина призналась, что до сих пор не простила своей внучке Анне то, что та продала ее квартиру в Санкт-Петербурге стоимостью девять миллионов рублей. Артистка называет город Ленинградом и любимым местом на планете, отмечая, что там похоронены ее родные.
При этом Анна не считает себя виноватой, поскольку жилье все равно предназначалась ей. Также внучка пыталась обратиться за помощью к бабушке, однако та ответила ей отказом, заявив, что примет только своего правнука.
Наладить отношения со звездой мешает и коммуникация. У Анны есть шесть номеров Лидии Федосеевой-Шукшиной, но ни один не работает.
17 октября прошлого года появилась информация о том, что артистку срочно прооперировали. Обследование выявило, что ее сердце получает недостаточно кислорода. Врачи провели Федосеевой-Шукшиной стентирование сосудов и восстановили сердечный кровоток. В тот же день дочь актрисы опровергла сообщения о якобы экстренной госпитализации, уточнив, что ее матери провели рентгенографическое контрастное исследование.