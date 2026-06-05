Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В конце июня на Куршской косе планируют массовый выпуск спасенных тюленей

По словам Ксении Востряковой, все животные сейчас проходят реабилитацию на базе лаборатории «АтлантНИРО».

В Калининградской области, на территории Куршской косы, в конце июня этого года запланирован массовый выпуск спасенных тюленей. Об этом на круглом столе, состоявшемся в информационном центре «ТАСС Калининград», сообщила начальник отдела экопросвещения и туризма Национального парка «Куршская коса» Ксения Вострякова.

«На территории национального парка есть научно-экспериментальная лаборатория “АтлантНИРО” и на их базе развернула работу некоммерческая организация “Сердце морей”, — рассказала она. — Это специалисты, профессионалы и спасатели. Они занимаются реабилитацией тюленей, которые нуждаются в помощи, часть из них найдена на территории Куршской косы, часть на побережье в Калининградской области. Сейчас 10 тюленят находятся на попечении ребят».

Вострякова напомнила, что тюлени выходят на берег обычно с конца февраля и в начале марта. Есть среди них и те, которые нуждаются в помощи (раненые, истощенные, с обезвоживанием).

«Одно дело просто спасти, а другое — сделать так, чтобы животные смогли адаптироваться в своих естественных условиях местообитания. Для этого создаются разного рода условия, чтобы животные не привыкали к людям. Есть определенные способы кормления, времяпрепровождения с ними, для чего и нужны специалисты», — добавила Вострякова.

Напомним, что в апреле этого года на Балткосе прошла шестая акция Института Балтийского моря по учёту ластоногих, в которой приняли участие около 120 волонтёров.

Активисты обследовали 62 участка общей протяжённостью 124 км. В зону наблюдений не вошли удалённые участки пляжей на Балтийской косе, примыкающие к государственной границе. Во время учёта было зафиксировано три находки ластоногих: один живой тюлень и две мёртвых особи.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше