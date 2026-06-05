В конце июня на Куршской косе планируют массовый выпуск спасенных тюленей

«Одно дело просто спасти, а другое — сделать так, чтобы животные смогли адаптироваться в своих естественных условиях местообитания. Для этого создаются разного рода условия, чтобы животные не привыкали к людям. Есть определенные способы кормления, времяпрепровождения с ними, для чего и нужны специалисты», — добавила Вострякова.