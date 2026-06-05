В конце июня на Куршской косе планируют массовый выпуск спасенных тюленей

В Калининградской области, на территории Куршской косы, в конце июня этого года запланирован массовый выпуск спасенных тюленей. Об этом на круглом столе, состоявшемся в информационном центре «ТАСС Калининград», сообщила начальник отдела экопросвещения и туризма Национального парка «Куршская коса» Ксения Вострякова.
«На территории национального парка есть научно-экспериментальная лаборатория “АтлантНИРО” и на их базе развернула работу некоммерческая организация “Сердце морей”, — рассказала она. — Это специалисты, профессионалы и спасатели. Они занимаются реабилитацией тюленей, которые нуждаются в помощи, часть из них найдена на территории Куршской косы, часть на побережье в Калининградской области. Сейчас 10 тюленят находятся на попечении ребят».
Вострякова напомнила, что тюлени выходят на берег обычно с конца февраля и в начале марта. Есть среди них и те, которые нуждаются в помощи (раненые, истощенные, с обезвоживанием).
«Одно дело просто спасти, а другое — сделать так, чтобы животные смогли адаптироваться в своих естественных условиях местообитания. Для этого создаются разного рода условия, чтобы животные не привыкали к людям. Есть определенные способы кормления, времяпрепровождения с ними, для чего и нужны специалисты», — добавила Вострякова.
Напомним, что в апреле этого года на Балткосе прошла шестая акция Института Балтийского моря по учёту ластоногих, в которой приняли участие около 120 волонтёров.
Активисты обследовали 62 участка общей протяжённостью 124 км. В зону наблюдений не вошли удалённые участки пляжей на Балтийской косе, примыкающие к государственной границе. Во время учёта было зафиксировано три находки ластоногих: один живой тюлень и две мёртвых особи.