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Поражением гостей завершился матч России и Буркина-Фасо

В дружеской встрече на «Волгоград Арене» команда России вырвалась вперед.

Внимание множества болельщиков из России и далекой Буркина Фасо вечером пятницы приковано к дружеской встрече футбольных команд двух стран.

По данным администрации Волгоградской области, только в городе-герое на «Волгоград-Арене» собралось больше 40 тысяч человек. И первый тайм стал подарком для тех, кто более за сборную Россию. За 48 минут — 45 основного и три добавленного времени российская сборная отправила в ворота гостей два мяча. Сборной Буркина-Фасо не удалось пока забить ни одного гола. И еще один гол в ворота гостей россияне успели забить во втором тайме. Отыграться африканская сборная так и не смогла.

А перед матчем организаторы устроили для гостей настоящий праздник — автограф-сессию с экс-футболистами, футбольный матч с ними же, фотосессию и выступление группы «Корни».

Ради проведения матча с таким количеством гостей, в областном центре пришлось на сутки закрыть движение на улицах, прилегающих к «Волгоград-Арене».