Поражением гостей завершился матч России и Буркина-Фасо

По данным администрации Волгоградской области, только в городе-герое на «Волгоград-Арене» собралось больше 40 тысяч человек. И первый тайм стал подарком для тех, кто более за сборную Россию. За 48 минут — 45 основного и три добавленного времени российская сборная отправила в ворота гостей два мяча. Сборной Буркина-Фасо не удалось пока забить ни одного гола. И еще один гол в ворота гостей россияне успели забить во втором тайме. Отыграться африканская сборная так и не смогла.