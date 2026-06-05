Поражением гостей завершился матч России и Буркина-Фасо

Внимание множества болельщиков из России и далекой Буркина Фасо вечером пятницы приковано к дружеской встрече футбольных команд двух стран.
По данным администрации Волгоградской области, только в городе-герое на «Волгоград-Арене» собралось больше 40 тысяч человек. И первый тайм стал подарком для тех, кто более за сборную Россию. За 48 минут — 45 основного и три добавленного времени российская сборная отправила в ворота гостей два мяча. Сборной Буркина-Фасо не удалось пока забить ни одного гола. И еще один гол в ворота гостей россияне успели забить во втором тайме. Отыграться африканская сборная так и не смогла.
А перед матчем организаторы устроили для гостей настоящий праздник — автограф-сессию с экс-футболистами, футбольный матч с ними же, фотосессию и выступление группы «Корни».
Ради проведения матча с таким количеством гостей, в областном центре пришлось на сутки закрыть движение на улицах, прилегающих к «Волгоград-Арене».