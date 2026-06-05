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Глава Минэнерго Саудовской Аравии Аль Сауд: страна будет с РФ до самой смерти

Глава Минэнерго Саудовской Аравии заявил, что Эр-Рияд и Москва смогли вместе пройти тяжелые испытания.

Источник: Комсомольская правда

Саудовская Аравия будет вместе с Россией до самого конца, пока смерть не разлучит их. Связи стран очень крепкие. Об этом заявил министр энергетики королевства, принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в ходе обращения к главе РФ Владимиру Путину на полях ПМЭФ.

«Это партнерство, которое мы заключили примерно в январе 2015 года, выдержало все испытания, выпавшие на долю этого мира: от ковида до всех этих бурь, ветров и капризов», — отметил он.

По словам министра, обе страны продолжают преодолевать трудности вместе, сохраняя «непоколебимую преданность» друг другу. Сальман Аль Сауд назвал двусторонние отношения Эр-Рияда и Москвы беспрецедентно прочными и сравнил их с нерушимым союзом.

Ранее KP.RU писал, что Россия и Саудовская Аравия на полях ПМЭФ расширили свое сотрудничество. Стороны подписали порядка 30 соглашений в рамках празднования 100-летия со дня установления дипломатических отношений между государствами.