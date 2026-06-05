Глава Минэнерго Саудовской Аравии Аль Сауд: страна будет с РФ до самой смерти

Саудовская Аравия будет вместе с Россией до самого конца, пока смерть не разлучит их. Связи стран очень крепкие. Об этом заявил министр энергетики королевства, принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в ходе обращения к главе РФ Владимиру Путину на полях ПМЭФ.