Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная России разгромила Буркина-Фасо в Волгограде

Сборная России по футболу со счетом 3:0 переиграла в товарищеском матче команду Буркина-Фасо.

Сборная России по футболу со счетом 3:0 переиграла в товарищеском матче команду Буркина-Фасо.

В пятницу сборная России проводила второй из трех товарищеских матчей, запланированных на этом сборе. После поражения в Египте от хозяев (0:1), команда Валерия Карпина в Волгограде принимала еще одну сборную из Африки — Буркина-Фасо.

Матчи в этом городе всегда взывают огромный интерес зрителей. В прошлом году встреча с Ираном собрала 42 387 зрителей, что почти на тысячу человек больше, чем на игре ЧМ-2018 между командами Польши и Японии.

Специально к этому матчу была изготовлена капитанская повязка, на которую нанесли символы города — статую «Родина-мать зовет!», Александро-Невский собор и стадион «Волгоград Арена». А также отразили упоминание о том, что 2026 год является Годом единства народов России.

С этой повязкой команду на поле вывел Алексей Миранчук. Также Валерий Карпин выпустил на поле с первых минут вратаря Александра Максименко, Мингияна Бевеева, Виктора Мелехина, Евгения Морозова, Данила Кругового, Дмитрия Баринова, Наиля Умярова, Антона Миранчука, Максима Глушенкова и Лечи Садулаева.

Российская команда явно горела желанием реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачу в Египте. Занимающая 62-е место в рейтинге Международной федерации футбола команда Буркина-Фасо продержалась недолго. На 14-й минуте Садулаев мощно выстрелил из-за пределов штрафной и мяч влетел под перекладину. А через шесть минут второй гол сотворили братья Миранчуки — Антон нашел передачей Алексея, который отправил мяч в сетку.

В конце первого тайма гости остались вдесятером. Мохамед Уэдраого руками остановил выход Глушенкова один на один за пределами штрафной. Пенальти он избежал, но красной карточки — нет.

Во втором тайме в составе россиян дебютировал Амир Ибрагимов из «Манчестер Юнайтед», а команда Карпина могла забить еще несколько голов. Но ограничилась всего одним. Его автором стал Илья Вахания.

Африканская команда играла грубовато, и при желании арбитр встречи мог бы назначить в их ворота несколько пенальти, а также показать еще как минимум одну красную карточку.

Сборная России выиграла 3:0, прервав двухматчевую серию без побед.

9 июня команда Валерия Карпина в Калининграде примет сборную Тринидада и Тобаго.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше