Сборная России разгромила Буркина-Фасо в Волгограде

Сборная России по футболу со счетом 3:0 переиграла в товарищеском матче команду Буркина-Фасо.
В пятницу сборная России проводила второй из трех товарищеских матчей, запланированных на этом сборе. После поражения в Египте от хозяев (0:1), команда Валерия Карпина в Волгограде принимала еще одну сборную из Африки — Буркина-Фасо.
Матчи в этом городе всегда взывают огромный интерес зрителей. В прошлом году встреча с Ираном собрала 42 387 зрителей, что почти на тысячу человек больше, чем на игре ЧМ-2018 между командами Польши и Японии.
Специально к этому матчу была изготовлена капитанская повязка, на которую нанесли символы города — статую «Родина-мать зовет!», Александро-Невский собор и стадион «Волгоград Арена». А также отразили упоминание о том, что 2026 год является Годом единства народов России.
С этой повязкой команду на поле вывел Алексей Миранчук. Также Валерий Карпин выпустил на поле с первых минут вратаря Александра Максименко, Мингияна Бевеева, Виктора Мелехина, Евгения Морозова, Данила Кругового, Дмитрия Баринова, Наиля Умярова, Антона Миранчука, Максима Глушенкова и Лечи Садулаева.
Российская команда явно горела желанием реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачу в Египте. Занимающая 62-е место в рейтинге Международной федерации футбола команда Буркина-Фасо продержалась недолго. На 14-й минуте Садулаев мощно выстрелил из-за пределов штрафной и мяч влетел под перекладину. А через шесть минут второй гол сотворили братья Миранчуки — Антон нашел передачей Алексея, который отправил мяч в сетку.
В конце первого тайма гости остались вдесятером. Мохамед Уэдраого руками остановил выход Глушенкова один на один за пределами штрафной. Пенальти он избежал, но красной карточки — нет.
Во втором тайме в составе россиян дебютировал Амир Ибрагимов из «Манчестер Юнайтед», а команда Карпина могла забить еще несколько голов. Но ограничилась всего одним. Его автором стал Илья Вахания.
Африканская команда играла грубовато, и при желании арбитр встречи мог бы назначить в их ворота несколько пенальти, а также показать еще как минимум одну красную карточку.
Сборная России выиграла 3:0, прервав двухматчевую серию без побед.
9 июня команда Валерия Карпина в Калининграде примет сборную Тринидада и Тобаго.