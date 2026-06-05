Рынок нативной рекламы вырастет втрое к 2033 году

Объем мирового рынка нативной рекламы к 2033 году достигнет $348 млрд, что более чем в три раза превышает показатель 2024 года ($105 млрд). Такие данные привела Ксения Пивоварова, директор по коммуникациям и связям с индустрией Telega.in, выступая на отраслевой сессии «Ъ» на ПМЭФ, посвященной контенту и качеству контакта с аудиторией.