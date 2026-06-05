Польский премьер Туск поддержал предложение Навроцкого лишить Зеленского ордена

Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу, 5 июня, сообщил, что изменил свое мнение и поддержал президента страны Кароля Навроцкого, который предложил лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей награды Польши.
— После досадного решения президента Зеленского я полностью понял реакцию президента Навроцкого. Никто не разделит польское общество, когда речь идет о прошлом и истории. Украинская сторона сама навлекла на себя эту проблему, так пусть теперь ищет решение, — подчеркнул политик.
Туск добавил, что не может понять, как украинцы могут почитать тех, кто лишал жизни поляков, которые являются «их ближайшими союзниками». Кроме того, он предупредил, что в случае продолжения таких действий отношения Варшавы и Киева будут определяться «не сочувствием, а жестким бизнесом», передает местный телеканала RMF24.
Поводом для такой инициативы Навроцкого стало решение Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений украинских войск наименование «имени героев Украинской повстанческой армии*».
*Запрещенная в России экстремистская организация.