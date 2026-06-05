Польский премьер Туск поддержал предложение Навроцкого лишить Зеленского ордена

Туск добавил, что не может понять, как украинцы могут почитать тех, кто лишал жизни поляков, которые являются «их ближайшими союзниками». Кроме того, он предупредил, что в случае продолжения таких действий отношения Варшавы и Киева будут определяться «не сочувствием, а жестким бизнесом», передает местный телеканала RMF24.