Турецкое рыболовецкое судно атаковали в Черном море, один человек погиб

28 мая в СМИ появилась информация о том, что рядом с северным побережьем Турции в Черном море беспилотники атаковали три танкера James II, Altura и Velora. Первый из кораблей ходит под флагом Палау и в момент атаки находился в 80 километрах к северу от района Тюркели. В свою очередь Altura и Velora ходят под флагом Сьерра-Леоне, они подверглись нападению во время переброски грузов между судами.