Турецкое рыболовецкое судно атаковали в Черном море, один человек погиб

В акватории Черного моря атаковали турецкое рыболовецкое судно, в результате чего один человек погиб и еще четыре получили ранения. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил телеканал NTV со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
По данным ведомства, в результате атаки судно Duru 67 получило серьезные повреждения и затонуло. После случившегося экипаж судна Burak Kaya провел спасательную операцию, после чего пострадавших и тело погибшего передали турецкой береговой охране для транспортировки в порт Инеболу.
Журналисты уточнили, что судно атаковали в международных водах.
28 мая в СМИ появилась информация о том, что рядом с северным побережьем Турции в Черном море беспилотники атаковали три танкера James II, Altura и Velora. Первый из кораблей ходит под флагом Палау и в момент атаки находился в 80 километрах к северу от района Тюркели. В свою очередь Altura и Velora ходят под флагом Сьерра-Леоне, они подверглись нападению во время переброски грузов между судами.
4 мая иранские военнослужащие нанесли удары по американскому кораблю, который пытался пройти через Ормузский пролив, проигнорировав предупреждения.