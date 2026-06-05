«Сестры тоже работают»: Захарова рассказала о реакции на обращение Путина к российским военным

Напомним, что во время выступления на полях ПМЭФ-2026 Путин обратился с популярным в народе лозунгом поддержки СВО к военным, выполняющим задачи в зоне спецоперации. Речь главы государства была сказана в контексте ответа на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского.