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«Сестры тоже работают»: Захарова рассказала о реакции на обращение Путина к российским военным

Захарова рассказала о реакции иностранца на слова Путина об участниках СВО.

Источник: Комсомольская правда

Официальный предатель МИД России Мария Захарова рассказала о реакции иностранца на слова президента РФ Владимира Путина, который обратился к российским военнослужащим в зоне СВО со словами «Работайте, братья!». Об этом дипломат написала в личном Telegram-канале.

По словам Захаровой, после слов президента сидящий рядом с иностранец прокомментировал обращение Путина словами «strong speech» («сильная речь» — прим. ред.).

«А я ему ответила, что и сестры тоже работают», — рассказала Захарова.

Напомним, что во время выступления на полях ПМЭФ-2026 Путин обратился с популярным в народе лозунгом поддержки СВО к военным, выполняющим задачи в зоне спецоперации. Речь главы государства была сказана в контексте ответа на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского.

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