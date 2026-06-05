Балтийцы помогли сборной России разгромить команду Буркина-Фасо

На 73-й минуте встречи Петров выполнил прострел с фланга, и Илья Вахания забил гол, оформив крупную победу. Через несколько минут Максим после розыгрыша углового упустил блестящую возможность открыть счёт собственным голам за национальную команду. В первом случае африканцев выручил голкипер, а повторный удар у калининградца не получился и мяч пролетел мимо ворот.