Без очередей и поликлиник: в Москве запускают цифровую проверку здоровья

Жители Москвы смогут проходить первичную оценку состояния здоровья в дистанционном формате. О запуске новой программы городских чекапов в ближайшие недели рассказала на Петербургском международном экономическом форуме заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.
По ее словам, новая система станет частью программы здорового долголетия и позволит горожанам получать информацию о состоянии организма, биологическом возрасте и возможных рисках для здоровья без обязательного посещения медицинских учреждений.
Процесс будет начинаться с заполнения специальной анкеты. После этого цифровая платформа проанализирует ответы пользователя, данные его электронной медицинской карты, сведения о перенесенных заболеваниях, обследованиях и обращениях к врачам.
Кроме того, система предложит пройти ряд функциональных тестов. Пользователи смогут самостоятельно внести данные о составе тела, полученные с помощью умных весов и других цифровых устройств. Аналогичную информацию можно будет получить в центрах госуслуг, поликлиниках и центрах московского долголетия, после чего она автоматически загрузится в электронную медкарту.
На основе собранных сведений сервис рассчитает биологический возраст человека, оценит факторы старения и подготовит персональные рекомендации по образу жизни, физической активности и питанию. Также система сформирует индивидуальный план обследований, который может включать лабораторные анализы и инструментальную диагностику.
После прохождения необходимых исследований результаты будут поступать пациенту в электронном виде. Предусмотрены и телемедицинские консультации с врачами. Очные приемы, по словам Раковой, сохранятся для случаев, когда требуется дополнительное наблюдение, углубленное обследование или лечение.
Как отметила заместитель мэра, новая программа ориентирована на максимально широкое использование цифровых сервисов здравоохранения. Предполагается, что значительная часть взаимодействия между пациентом и медицинской системой будет проходить дистанционно, что позволит сделать профилактические проверки здоровья более доступными для жителей города.
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