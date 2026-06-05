Ракова рассказала, как москвичи смогут пройти чекап не выходя из дома

Ранее стало известно, что россияне тратят на медицинские осмотры до 225 тысяч рублей, хотя государственная диспансеризация по ОМС бесплатна. Частные клиники завоевывают популярность благодаря высокому уровню сервиса и широкому спектру услуг, несмотря на более высокие цены. В последние годы люди стали больше заботиться о своём здоровье, что увеличило спрос на регулярные медицинские осмотры. Стоимость таких обследований в частных клиниках может варьироваться.