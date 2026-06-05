Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Костин заявил, что повального windfall tax в России не будет

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью ИС «Вести» на ПМЭФ исключил повальное введение windfall tax в России. По его словам, крупный бизнес уже помогает регионам, героям СВО и их семьям, проявляя социальную ответственность.

Источник: Life.ru

«Я думаю, что какого-то повального windfall tax не будет. Другое дело, что в нынешней ситуации бизнес должен чувствовать себя социально ответственным», — уверен Костин.

По словам главы ВТБ, сегодня происходит трансформация прозападной модели, которая доминировала в международных финансах со времён Второй мировой войны.

«Эта система основана на использовании доллара, а позднее и евро в мировых расчётах», — отметил Костин.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ допустил, что ключевая ставка Банка России к концу 2026 года может приблизиться к 12%. По его словам, если экстраполировать текущие темпы снижения, которые демонстрирует ЦБ, то ставка окажется около этой отметки при условии отсутствия чрезвычайных происшествий.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Андрей Костин: биография главы ВТБ, известные скандалы с его участием
Российский банкир, общественный деятель, председатель и президент одного из крупнейших отечественных банков. За годы работы в ВТБ Андрей Костин не единожды сталкивался с критикой и скандалами. Рассмотрим их и его биографию детальнее.
Читать дальше