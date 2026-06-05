Костин заявил, что повального windfall tax в России не будет

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ допустил, что ключевая ставка Банка России к концу 2026 года может приблизиться к 12%. По его словам, если экстраполировать текущие темпы снижения, которые демонстрирует ЦБ, то ставка окажется около этой отметки при условии отсутствия чрезвычайных происшествий.