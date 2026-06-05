Особый визит: патриарх Кирилл приехал в Калининградскую область

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград с пастырским визитом. Об этом сообщается на официальном сайте Московской патриархии.
Согласно опубликованной информации, предстоятель Русской православной церкви прибыл в регион вечером 5 июня. В рамках поездки запланирован ряд мероприятий с участием духовенства и представителей региональных властей.
Ожидается, что патриарх проведет собрание духовенства Калининградской митрополии, а также встретится с руководством области. Кроме того, он совершит богослужение в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.
Калининградская митрополия была образована в 2016 году и объединяет церковные структуры региона. Особое место в биографии патриарха Кирилла связано именно с Калининградской областью, поскольку до избрания на патриарший престол он возглавлял местную епархию.
После избрания предстоятелем Русской православной церкви патриарх Кирилл сохранил за собой статус правящего архиерея Калининградской епархии. Такое решение было принято по просьбе верующих региона, о чем ранее сообщала Московская патриархия.
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