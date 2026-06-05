Диетолог раскрыла, как употребление кваса может навредить здоровью

Избыток кваса в рационе опасен для здоровья, поскольку популярный напиток чаще всего является дрожжевым сиропом с высоким содержанием сахара. Об этом рассказала врач-эндокринолог Светлана Филатова, чьи слова приводит «Газета.Ru».
Филатова объяснила, что от кваса нужно отказаться при подагре из-за пуринов, усугубляющих болезнь, а также аллергикам из-за содержания дрожжей и продуктов брожения. Для здоровых людей покупной напиток опасен обилием сахара, что при регулярном употреблении ведет к нарушению метаболизма.
Доктор отметила, что промышленный квас — это калорийный десерт с высоким гликемическим индексом. Он перегружает поджелудочную железу, нарушает кислотно-щелочной баланс и ведет к набору веса.
В качестве альтернативы Филатова советует домашний квас, но в объеме не более одного стакана в день после еды. Натуральный продукт богат витаминами группы B и живыми культурами, которые улучшают микрофлору и укрепляют нервную систему.
При этом необходимо обратить внимание на количество сахара в напитке. Хранить готовый квас в холодильнике можно не дольше 3−5 суток.
Диетолог подчеркнула, что в жару квас лучше заменить чистой водой из расчета 30−50 мл на килограмм веса в сутки в зависимости от температуры и нагрузок.
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