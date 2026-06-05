Минобороны от имени бойцов ВС РФ ответило на обращение Путина на ПМЭФ

Министерство обороны России в пятницу, 5 июня, опубликовало ответ на обращение «Работайте, братья!» от президента России Владимира Путина к российским военнослужащим, которые служат в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.
— Работаем, — написали в канале российского оборонного ведомства в мессенджере МАКС.
К сообщению прикрепили изображение Владимира Путина с подписью «Работайте, братья!».
Российский лидер обратился к участникам СВО в завершение своего ответа на письмо президента Украины Владимира Зеленского на Петербургском международном экономическом форуме. Глава государства подчеркнул, что в этом письме присутствуют хамские элементы, а во встрече с украинским лидером он пока не видит смысла.
Также в рамках своего ответа на письмо Владимир Путин заявил, что нужно не бояться идти на выборы и действовать в рамках основного закона. Он отметил, что действия главы государства вне конституции страны считаются узурпацией власти.
По словам профессора кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, своим письмом Путину Владимир Зеленский пытается перехватить внутриполитическую повестку и навязывает свою кандидатуру на переговоры с Россией.