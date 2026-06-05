Минобороны от имени бойцов ВС РФ ответило на обращение Путина на ПМЭФ

Российский лидер обратился к участникам СВО в завершение своего ответа на письмо президента Украины Владимира Зеленского на Петербургском международном экономическом форуме. Глава государства подчеркнул, что в этом письме присутствуют хамские элементы, а во встрече с украинским лидером он пока не видит смысла.