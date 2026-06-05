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У Старого маяка на берегу Куршского залива прошел экологический субботник

В поселке Заливино на берегу Куршского залива прошел экологический субботник у Старого маяка, объединивший участников акций «Вода России» и «Белый парус — чистый океан».

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В поселке Заливино на берегу Куршского залива прошел экологический субботник у исторического Старого маяка, объединивший участников акций «Вода России» и «Белый парус — чистый океан». Мероприятие приурочили сразу ко Дню эколога, Дню маячной службы России и Всемирному дню океанов.

В уборке территории приняли участие сотрудники Музея Мирового океана, волонтеры, школьники и представители экологических организаций. Всего более 100 неравнодушных жителей Янтарного края.

Участники очистили береговую зону возле музея в Заливино и провели раздельный сбор отходов. По итогам субботника вывезли около 7 кубометров мусора, а еще 1 кубометр вторсырья направили на переработку.

Ранее мы писали, что легендарный паровоз впервые привез туристов в Багратионовск.