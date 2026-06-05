Сборная России победила Буркина-Фасо со счётом 3:0 в Волгограде

Эта победа стала для российской сборной восьмой в матчах против команд из Африки. Также на её счету шесть ничьих и два поражения. Одно из них команда потерпела 28 мая в Каире от сборной Египта со счётом 0:1. Следующий матч сборная России проведёт 9 июня. В Калининграде команда сыграет против Тринидада и Тобаго.