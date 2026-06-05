Москву начали украшать ко Дню России

Так, у станции метро «Пыхтино» в Новомосковском административном округе столицы размещена праздничная композиция, приуроченная ко Дню России. На небольшой огороженной площадке установлены флаги белого, синего и красного цветов. Они образуют узнаваемую гамму российского триколора.