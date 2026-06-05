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Москву начали украшать ко Дню России

Отдельные районы Москвы начали украшать ко Дню России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Отдельные районы Москвы начали украшать ко Дню России, передает корреспондент РИА Новости.

Так, у станции метро «Пыхтино» в Новомосковском административном округе столицы размещена праздничная композиция, приуроченная ко Дню России. На небольшой огороженной площадке установлены флаги белого, синего и красного цветов. Они образуют узнаваемую гамму российского триколора.

По периметру площадка закрыта невысоким ограждением, на каждой секции которого изображены государственный флаг России и надпись: «12 июня День России».

Государственный праздник День России отмечается 12 июня.