«Медиалогия»: Путин стал лидером по упоминаниям в СМИ и соцсетях на ПМЭФ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин возглавил рейтинг российских персон в контексте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) как в российских СМИ, так и в русскоязычном сегменте соцмедиа. Об этом свидетельствуют данные системы «Медиалогия», которые есть в распоряжении ТАСС.