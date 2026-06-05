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«Медиалогия»: Путин стал лидером по упоминаниям в СМИ и соцсетях на ПМЭФ

Медиаиндекс президента РФ составил 375 066, в соцсетях количество сообщений о нем достигло 78,27 тыс.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин возглавил рейтинг российских персон в контексте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) как в российских СМИ, так и в русскоязычном сегменте соцмедиа. Об этом свидетельствуют данные системы «Медиалогия», которые есть в распоряжении ТАСС.

Рейтинги построены по российским средствам массовой информации на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 110 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Также для построения рейтингов учитывались русскоязычные сообщения на всех основных платформах соцмедиа, форумах, блогах.

В СМИ медиаиндекс президента составил 375 066, в соцсетях количество сообщений о нем достигло 78,27 тыс. Второе место в СМИ заняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (98 234), третье — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (74 155,2). В соцмедиа вторым стал министр финансов РФ Антон Силуанов (14,26 тыс.), третьим — Дмитрий Песков (13, 41 тыс.).

Среди компаний лидером по медиаиндексу в СМИ стал «Сбер» (166 774,3), опередив ВТБ (149 877,3) и ПСБ (37 985,5). В соцсетях первое место также занял «Сбер» (36,73 тыс. сообщений), далее следуют ВТБ (20,45 тыс.) и «Автоваз» (10,83 тыс.).

Всего с 3 по 5 июня 2026 года в российских СМИ вышло 189,2 тыс. сообщений о ПМЭФ-2026, в русскоязычном сегменте соцмедиа — 712,8 тыс. сообщений.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

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