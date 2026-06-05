«Медиалогия»: Путин стал лидером по упоминаниям в СМИ и соцсетях на ПМЭФ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин возглавил рейтинг российских персон в контексте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) как в российских СМИ, так и в русскоязычном сегменте соцмедиа. Об этом свидетельствуют данные системы «Медиалогия», которые есть в распоряжении ТАСС.
Рейтинги построены по российским средствам массовой информации на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 110 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Также для построения рейтингов учитывались русскоязычные сообщения на всех основных платформах соцмедиа, форумах, блогах.
В СМИ медиаиндекс президента составил 375 066, в соцсетях количество сообщений о нем достигло 78,27 тыс. Второе место в СМИ заняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (98 234), третье — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (74 155,2). В соцмедиа вторым стал министр финансов РФ Антон Силуанов (14,26 тыс.), третьим — Дмитрий Песков (13, 41 тыс.).
Всего с 3 по 5 июня 2026 года в российских СМИ вышло 189,2 тыс. сообщений о ПМЭФ-2026, в русскоязычном сегменте соцмедиа — 712,8 тыс. сообщений.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.