Вернувшиеся из плена бойцы РФ поделились с ТАСС своими эмоциями

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие поделились с корреспондентом ТАСС своими первыми эмоциями после возвращения из плена.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 185 российских военнослужащих, а взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ. Позже самолет Ил-76МД с российскими военными приземлился на одном из аэродромов в Подмосковье.
«Долетели хорошо, очень рад, был очень насыщенный день. Сейчас надеюсь на скорейшую реабилитацию», — рассказал один из военнослужащих.
Другой боец отметил, что уже успел поговорить с родственниками по телефону и чувствует себя хорошо. «Долетели отлично, самочувствие отличное. Рад, что дома. Не верится. Всем уже успел позвонить», — сказал он.
Как информировали ранее в Минобороны РФ, с военными находилась уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.