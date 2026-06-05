Глава ФПБК Бородин сообщил, что проиграл суд против Аллы Пугачевой

— Зачем-то суд принял наш иск, чтобы провести не одно заседание, втянуть всех в процесс и в конце вынести решение — отказать в иске в полном объеме. Цирк, да и только. Полагаем, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, — написал руководитель ФПБК в своем Telegram-канале.