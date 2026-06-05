Глава ФПБК Бородин сообщил, что проиграл суд против Аллы Пугачевой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в пятницу, 5 июня, сообщил, что суд отказал в удовлетворении его иска к российской эстрадной певице Алле Пугачевой. Он добавил, что планирует обжаловать решение инстанции.
Бородин уточнил, что полный текст решения еще не готов. Как только истец его получит, он намерен изучить мотивы суда и подготовить мотивированную апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.
— Зачем-то суд принял наш иск, чтобы провести не одно заседание, втянуть всех в процесс и в конце вынести решение — отказать в иске в полном объеме. Цирк, да и только. Полагаем, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, — написал руководитель ФПБК в своем Telegram-канале.
20 апреля Виталий Бородин предложил проверить и заморозить российские активы Аллы Пугачевой. Он назвал недопустимым тот факт, что артистка живет на Кипре и при этом сохраняет на территории России крупную «подушку безопасности» в виде активов.